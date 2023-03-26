Спрятаться в Европе не получится: в Украине хотят чтобы ЕС выдавал одну категорию мужчин

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы, заявил, что украинцы, которые незаконно пересекают границу, не должны получать статус беженца в странах Европейского Союза.

Во время телемарафона Демченко объяснил, что Украина активно сотрудничает со странами ЕС, а также с Молдовой, чтобы совместно противодействовать любым случаям незаконного пересечения границы гражданами Украины.

Он признал, что некоторые лица сразу после пересечения границы обращаются за получением статуса беженца, но подчеркнул, что такие действия не дают украинским нарушителям права на получение статуса беженца в ЕС. Демченко призвал лиц, причастных к организации незаконных пересечений границы, отказаться от этой деятельности.

Он также напомнил о трагическом случае, когда житель Буковины утонул при попытке нелегального перехода через реку Тиса в Румынию. Демченко подчеркнул, что даже если бы этот человек добрался до Румынии и выжил, он все равно был бы возвращен в Украину и столкнулся бы с правовыми последствиями.