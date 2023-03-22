В ПФУ сообщили об отмене выплат для многих украинцев: есть 30 дней, чтобы это предотвратить

В Украине уже подходит к концу отопительный сезон, но люди все еще продолжают оформлять субсидию и льготы. Украинцы будут делать это круглогодично, ведь некоторые только сейчас получают право на льготы, некоторые теряют доход и получают право на субсидию. В настоящее время начислением компенсаций занимается Пенсионный Фонд. Подать документы на оформление выплат можно несколькими способами. Некоторые передают документы по почте, и забывают о важной вещи. Под заявлением обязательно нужно поставить подпись, иначе выплаты не начислят.

На исправление ошибки есть 30 дней

В ПФУ объяснили, что рассматривают абсолютно все поступающие им документы, но начисление субсидий или льгот происходит только, если документы есть в полном объеме, а также верно сформулировано заявление. Одним из важных пунктов является подпись заявителя. Если ее нет, то ПФУ обязуется уведомить гражданина об этом всевозможными способами. По почте, по телефону, через портал Дия и т.д. Заявитель будет иметь 30 дней на то, чтобы исправить эту ошибку. Для этого нужно либо явиться в отделение ПФУ, либо же прислать новый пакет документов.



Заявителю могут выделить на исправление ошибки более 30 дней в связи с болезнью, если есть подтверждающие документы, то есть справка от врача.

Не стоит путать льготы и субсидии

Некоторые считают, что это одно и то же, но на самом деле все не так. В ПФУ объяснили, что на субсидию претендуют абсолютно все граждане с низким доходом. В то время как льготу можно получить только имея определенный статус, например, инвалидность или травмы полученные в результате боевых действий, особые заслуги перед Родиной, в этом числе также многодетные семьи, а также представители отдельных профессий, которые уже вышли на пенсию. Льгота может быть в размере 25%, 50% и 100% от суммы коммунальных услуг.