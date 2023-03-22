В ПФУ повідомили про скасування виплат для багатьох українців: є 30 днів, щоб цьому запобігти

В Україні вже підходить до завершення опалювальний сезон, але люди все ще продовжують оформлювати субсидію та пільги. Українці робитимуть це круглорічно, адже дехто лише зараз отримує право на пільги, дехто втрачає дохід і отримує право на субсидію. Зараз нарахуванням компенсацій займається Пенсійний Фонд. Подати документи на оформлення виплат можна кількома способами. Дехто передає документи поштою, і забуває про важливу річ. Під заявою обов’язково потрібно поставити підпис інакше виплати не нарахують.

На виправлення помилки є 30 днів

В ПФУ пояснили, що розглядають абсолютно всі документи, які їм надходять, але нарахування субсидій чи то пільг відбувається лише, якщо документи є у повному обсязі, а також вірно сформульована заява. Одним з важливих пунктів є підпис від заявника. Якщо його немає, то ПФУ зобов’язується повідомити громадянина про це різноманітними можливими способами. Поштою, телефоном, через портал Дія тощо. Натомість заявник матиме 30 днів на те, щоб виправити цю помилку. Для цього треба або з’явитися у відділення ПФУ або ж прислати новий пакет документів.

Заявнику можуть виділити на виправлення помилки більше ніж 30 днів, у зв’язку з хворобою, якщо є підтверджуючі документи, тобто довідка від лікаря.

Не варто плутати пільги та субсидії

Дехто вважає, що це одне і те саме, але насправді все не так. У ПФУ пояснили, що на субсидію претендують абсолютно всі громадяни з низьким доходом. Тоді як пільгу можна отримати лише маючи певний статус, наприклад, інвалідність чи травми отримані внаслідок бойових дій, особливі заслуги перед Батьківщиною, також в цьому числі й багатодітні родини, а ще представники окремих професій, які вже вийшли на пенсію. Пільга може бути у вигляді 25%, 50% і 100% від суми комунальних послуг.