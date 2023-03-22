Українцям виплатять ще одну допомогу від ООН: потенційних отримувачів дуже багато

Минулого року виплата від ООН спровокувала справжній аншлаг. Заявку подавали не лише внутрішньо переміщені особи, а й пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю причому без прив’язки до регіону проживання. Отримало виплату тоді безліч українців, і от вона знову повертається. Тих самих 6600 гривень, які виплачуватимуть по 2200 грн протягом трьох місяців. Знову є три групи претендентів, сумарне число яких вийде дуже великим.

Хто може подавати заявку

В першу чергу розглядатимуть заявки внутрішньо переміщених осіб, людей, чиє майно знищено або пошкоджено через бойові дії. Також в пріоритеті будуть заявки людей, які проживають або повернулись на деокуповані території.

“Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців та постраждалих від війни осіб. Для збору даних мають бути присутніми всі члени сім’ї. Виняток – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я”, – розповіли в Мінреінтеграції.

Щоправда, є й один нюанс. На допомогу можуть претендувати виключно ті громадяни, які не отримували цю виплату минулого року. Має значення й дохід людини. Він не повинен перевищувати 5 400 грн щомісяця.

Далі, друга і третя група людей після ВПО, які теж претендують на цю допомогу, це пенсіонери, родини, де виховується більш як троє неповнолітніх дітей. Родини, які очолює лише батько або мати. Сім’ї де живуть особи з інвалідністю. Вимоги ті ж: мінімальний дохід і відсутність схожої виплати у минулому.

“Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства”, – підкреслили в Агентстві ООН.