На оплате за газ можно сэкономить: Нафтогаз сообщил важную информацию

Нефтегаз сегодня настоящий монополист на рынке голубого топлива. Компания обслуживает наверняка 90% населения. Для многих правила и условия Нафтогаза несколько отличаются от предложенных предыдущим поставщиком. В частности, если заплатить коммуналку до 15 числа, можно получить скидку в размере 1% от месячной суммы. Но это удается не всем. Нафтогаз сообщил, что с 20 марта людям начнут приходить платежки в бумажном виде через почту. Но если они будут их ждать, то на скидку не смогут рассчитывать. Есть много альтернативных вариантов получить квитанцию.

Есть как минимум три варианта, как получить квитанцию

На сайте Нафтогаза каждый может создать собственный кабинет, для этого нужно пройти краткую регистрацию и авторизоваться. Это дает потребителям доступ ко многим полезным опциям. На сайте, в том числе можно получить новую квитанцию.



Также ее можно получить в чатах популярных мессенджеров, таких как, например, Телеграмм и Вайбер или просто по электронной почте. А недавно подобная возможность появилась и в терминалах ПриватБанка. Как это сделать можно подробно прочесть на сайте компании.

К слову, в последнее время украинцы много жалуются на то, что подают одни показатели, а им приходят совсем другие счета, и преимущественно гораздо больше, чем должны были бы быть. В таком случае представители Нафтогаза предлагают пользователям обращаться в облгазы, которые и передают эти данные, для того чтобы провести их корректировку.

«После того, как мы получим эти данные, по Вашему лицевому счету будет произведен перерасчет, но в следующем месяце после месяца получения скорректированных объемов», — отмечает Нафтогаз Украины.

К слову, заплатить за газ также можно многими способами. Среди самых популярных мобильные банковские приложения или банковские терминалы.