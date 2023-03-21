Три знака зодиака окажутся в эпицентре ссор: астрологи предупредили об опасности

Представителей нескольких зодиакальных знаков ждут не лучшие дни. К концу недели они могут стать участниками нескольких конфликтов. В частности, не исключены ссоры с коллегами, друзьями и даже второй половинкой.

Такой неприятный прогноз астрологи дали Львам, Весам и Рыбам. На них негативно повлияет Сатурн, который сейчас находится в знаке Рыб, а также ретроградный Меркурий. Однако уроженцы перечисленных знаков сумеют достойно выйти из конфликтов, случившихся на их пути, и сделать из них полезные выводы.

Лев

Первая половина марта стала для Львов очень счастливым периодом. Они сумели добиться больших успехов на работе и теперь будут за них «расплачиваться». Представителям знака начнут завидовать коллеги, пытаясь использовать их победы в своих интересах. Кроме того, на Львов может посыпаться шквал критики и обвинений, будто они получили новую должность или премию незаслуженно. В ответ на это Львы, стихией которых является огонь, могут разразиться гневом и устроить огромный скандал. Причем от этого скандала пострадают не только враги представителей знака, но и они сами.

Весы

Весы обычно избегают конфликтов. Однако в конце марта даже их ангельскому терпению придет конец. Знакомые и коллеги доведут их до изнеможения своими просьбами, которые Весам просто не под силу выполнить. Устав от того, что все вокруг пытаются «сесть им на голову», уроженцы знака наконец-то решат дать отпор. Это может закончиться рядом ссор с людьми, которые не привыкли слышать слово «нет» и не захотят принимать справедливые замечания в свой адрес.

Рыбы

Рыб в следующие несколько дней могут вовлечь в конфликт, к которому они не будут иметь никакого отношения. Вполне возможно, что в этом конфликте представители знака выступят в роли миротворцев, пытаясь примирить между собой двух коллег или родственников. Астрологи советуют уроженцам знака по возможности держаться в стороне и не вмешиваться в чужие споры. Достичь желаемого результата Рыбам не удастся, а вот их собственная репутация может серьезно пострадать.