Снег и мороз или аномальное тепло: синоптики рассказали, к какой погоде следует готовиться

Нынешнюю весну можно назвать ранней и достаточно теплой. Конечно, тепло еще не стабильное и моментами теплые и солнечные дни сменяются очень холодными. Но все же снега и мороза нет, а это очень не типично для украинского марта. Некоторые уже смело спрятали теплую одежду, в то время как другие, помня опыт прошлых лет, решают не торопиться. Вспомним только 2013 год, когда в конце марта большую часть Украины замело снегопадами и ударил мороз. Синоптики внимательно изучили прогноз на следующие две недели и рассказали, к чему следует готовиться.

Резкое похолодание – маловероятное

Сразу несколько экспертов сошлись во мнении, что сильного похолодания или тем более мороза и снега в Украине уже не будет. Синоптик Станислав Щедрин отмечает, что вторая половина марта пройдет со стабильной температурой воздуха +12, +13 градусов. Теплее всего при этом будет в западной части Украины. В последние дни месяца станет еще теплее, но при этом будет достаточно пасмурно, так что это потепление не будет сильно ощущаться.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух соглашается со Щедриным и говорит, что не только март будет теплым, но и следующие месяцы тоже. Погода будет радовать украинцев большим количеством солнечных дней и комфортной температурой.

Популярные синоптические ресурсы, такие как Gismeteo и Синоптик, тоже не прогнозируют ни снега, ни мороза. Если выбрать на каждом из них погоду на неделю или 14 дней, то, например, в Киеве будет максимум кратковременный дождь. Мороза не будет и даже ночных заморозков не ожидается. Лишь в конце месяца будет незначительное похолодание, когда температура опустится до +8 градусов.