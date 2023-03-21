Сніг і мороз чи аномальне тепло: синоптики розповіли до якої погоди слід готуватися

Цьогорічну весну можна назвати ранньою і доволі теплою. Звісно, тепло ще не стабільне і моментами теплі та сонячні дні змінюються дуже холодними. Але все ж снігу і морозу немає, а це дуже не типово для українського березня. Дехто вже сміливо заховав теплий одяг, тоді як інші пам’ятаючи досвід минулих років вирішують не квапитися. Згадаймо лише 2013 рік, коли наприкінці березня більшу частину України замело снігопадами та вдарив мороз. Синоптики уважно вивчили прогноз на наступні два тижні і розповіли, до чого варто готуватися.

Різке похолодання — малоймовірне

Одразу декілька експертів зійшлися в думці, що сильного похолодання, чи тим паче морозу й снігу в Україні вже не буде. Синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що друга половина березня пройде зі стабільною температурою повітря +12, +13 градусів. Найтепліше при цьому буде у західній частині України. В останні дні місяця стане ще тепліше, але при цьому буде досить похмуро, тож це потепління не сильно відчуватиметься.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух погоджується зі Щедріним і каже, що не лише березень буде теплим, а й наступні місяці також. Погода тішитиме українців великою кількістю сонячних днів та комфортною температурою.

Популярні синоптичні ресурси, такі як Gismeteo та Синоптик, також не прогнозують ні снігу, ні морозу. Якщо вибрати на кожному з них погоду на тиждень, чи 14 днів, то, наприклад, у Києві буде максимум короткочасний дощ. Морозу не буде й навіть нічних заморозків не очікується. Лише наприкінці місяця спостерігатиметься незначне похолодання, коли температура опуститься до +8 градусів.