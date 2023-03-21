Клиенты Монобанка испытывают проблемы с зачислением средств: многим придется перевыпустить карту

Монобанк — банк в телефоне, но даже при отсутствии отделений это один из самых популярных банков страны. Здесь обслуживается миллионы украинцев, и среди них очень много предпринимателей. И даже такой инновационный и продвинутый проект иногда попадает в неприятные ситуации. На сайте Минфина клиенты Монобанка нередко оставляют отрицательные комментарии. Один из таких появился буквально на днях. Мужчина заявил, что при пополнении собственной карты Моно засчитываются не все средства. Банк подтвердил это и сказал, что единственное решение это перевыпуск карты.

Деньги поступают на счет частично

«Открыл счет в банке, а деньги туда заходят, но не все, звонил на горячую линию помощи ноль, говорят, что это вопрос к банкам, из которых идет оплата. Позвонил тем банкам, они говорят, что моя карта заблокирована в монобанке, что нужно решать с моим банком, поэтому не советую», — написал клиент.

В Монобанке быстро отреагировали на это сообщение и добавили ответ.

“Попробуйте, пожалуйста, перевыпустить карту ФЛП, при перевыпуске можно будет выбрать другую платежную систему карты и повторить платежи на нее“, — написал представитель учреждения.

То есть, как понятно из ответа, речь о ФЛП, и какие-то ограничения, действующие на его карточке. Никаких других деталей не открыто, одновременно к этому комментарию уже начали писать другие украинцы с такой же проблемой, значит она довольно распространена.

Карты Моно снова можно пополнять без комиссии

И по теме Монобанка, терминалы IBOX снова работают. Национальный банк Украины забрал у финансового учреждения лицензию, но уже через несколько дней ситуацию удалось разрешить. В IBOX держатели карт Монобанк могли пополнять их без комиссии, поэтому сейчас снова могут это беспрепятственно делать.