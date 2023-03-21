Клієнти Монобанку мають проблеми з зарахуванням коштів: багатьом доведеться перевипустити картку

Монобанк — банк в телефоні, але навіть попри відсутність відділень це один з найпопулярніших банків країни. Тут обслуговуються мільйони українців, й серед них дуже багато підприємців. Та навіть такий інноваційний та просунутий проєкт інколи потрапляє в прикрі ситуації. На сайті Мінфіну клієнти Монобанку нерідко залишають негативні коментарі. Один з таких з’явився буквально на днях. Чоловік заявив, що при поповненні власної картки Моно зараховуються не всі кошти. Банк підтвердив це і сказав, що єдине рішення це перевипуск картки.

Гроші надходять на рахунок лише частково

«Відкрив рахунок у банку, а гроші туди заходять, але не всі, дзвонив на гарячу лінію допомоги нуль, кажуть, що це питання до банків, з яких йде оплата. Зателефонував тим банкам, вони кажуть, що мою картку заблоковано в моно банку, що потрібно вирішувати з моїм банком, тож не раджу», — написав клієнт.

У Монобанку швидко відреагували на це повідомлення, і додали відповідь.

“Спробуйте, будь ласка, перевипустити картку ФОП, при перевипуску можна буде вибрати іншу платіжну систему картки та повторити платежі на неї“, – написав представник установи.

Тобто, як зрозуміло з відповіді, мова про ФОП, і якісь обмеження, які наразі діють на його картці. Жодних інших деталей не відкрито, водночас до цього коментаря вже почали писати інші українці з такою ж проблемою, значить вона є доволі поширеною.

Картки Моно знову можна поповнювати без комісії

І до теми Монобанку, термінали IBOX знову працюють. Національний банк України забрав в фінансової установи ліцензію, але вже через кілька днів ситуацію вдалося вирішити. В IBOX власники карток Монобанк могли поповнювати їх без комісії, тож зараз знову можуть це безперешкодно робити.