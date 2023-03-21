Пользователи массово теряют доступ к приложению “Ощад 24” и как следствие к счетам и деньгам

На сайте Минфина часто можно почитать разнообразные истории, в которые попадают украинцы, сотрудничая с банками, а также теми или иными финансовыми учреждениями. Последним в скандал попал Ощадбанк. Жители временно неподконтрольных территорий начали жаловаться, что не могут зайти в мобильное приложение Ощад24. Как следствие, они не могут распоряжаться собственными средствами. Для многих это настоящая трагедия, ведь люди практически остаются без средств к существованию.

Ощадбанк отменил авторизацию через смс

Дело в том, что ранее при входе в Ощадбанк авторизация происходила с помощью смс сообщения, приходящего на вайбер. Сейчас это отменили, а пользователю звонят из банка и на звонок нужно ответить. Так как на неподконтрольных территориях практически нет украинской сети, банк дозвониться не может. Как результат, люди не могут авторизоваться.



«В некоторых местах есть только роуминг операторов РФ. Если SMS может прийти в роуминге, входящий звонок нет. При этом Ощадбанк заблокировал сообщения для авторизации в мобильном приложении через Viber. Никаких комментариев операторы не дают, их не интересует, что люди не могут распоряжаться своими деньгами из-за таких «новшеств», — отметила клиентка банка.

В связи с этим многие пенсионеры вынуждены соглашаться на российские пенсии, ведь украинскими они просто не в состоянии распоряжаться. Украинских банков или терминалов на неподконтрольной территории, конечно же, нет.

Другие пользователи добавили, что проблему можно решить

Банк на этот комментарий пока не ответил, но женщине написали другие пользователи, имевшие такую же проблему.

«Хотя они и сделали, чтобы происходила авторизация по звонку, но для тех, кто на неподконтрольной территории, еще осталась возможность подключить через горячую линию, чтобы код пришел на вайбер для регистрации. Просто позвоните по телефону, там даже через сайт можно, если работает интернет — оператор идентифицирует и подключит эту функцию. Так уж проверяли, это работает», — написала одна из клиенток.

Так что если вы столкнулись с такой же проблемой — имейте в виду.