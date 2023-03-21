Користувачі масово втрачають доступ до додатку “Ощад 24” і як наслідок до рахунків та грошей

На сайті Мінфіну часто можна почитати різноманітні історії в котрі потрапляють українці співпрацюючи з банками, а також тими чи іншими фінансовими установами. Останнім у скандал потрапив Ощадбанк. Мешканці тимчасово непідконтрольних територій почали скаржитися, що не можуть зайти у мобільний додаток “Ощад24”. Як наслідок вони не можуть розпоряджатися власними коштами. Для багатьох це справжня трагедія, адже люди буквально залишаються без засобів до існування.

Ощадбанк скасував авторизацію через смс

Річ у тому, що раніше при вході в Ощадбанк авторизація відбувалася за допомогою смс повідомлення, яке приходило на вайбер. Зараз це скасували, а натомість користувачу телефонують з банку і на дзвінок потрібно відповісти. Через те, що на непідконтрольних територіях практично немає української мережі, то банк додзвонитися не може. Як результат, люди не можуть авторизуватися.

«У деяких місцях є лише роумінг операторів РФ. Якщо SMS може прийти в роумінгу, то вхідний дзвінок ні. При цьому Ощадбанк заблокував повідомлення для авторизації в мобільному додатку через Viber. Жодних коментарів оператори не надають, їх не цікавить, що люди не можуть розпоряджатися своїми грошима через такі «нововведення», — зазначила клієнтка банку.

У зв’язку з цим багато пенсіонерів змушені погоджуватися на російські пенсії, адже українськими вони просто не в змозі розпоряджатися. Українських банків чи терміналів на непідконтрольній території звісно ж немає.

Інші користувачі додали, що проблему можна вирішити

Банк на цей коментар поки що не відповів, але жінці написали інші користувачі, які мали таку ж проблему.

«Хоча вони й зробили, щоб відбувалася авторизація за дзвінком, але для тих, хто на непідконтрольній території, ще залишилася можливість через гарячу лінію підключити, щоби код прийшов на вайбер для реєстрації. Просто зателефонуйте, там навіть через сайт можна, якщо працює інтернет — оператор ідентифікує та підключить ту функцію. Так вже перевіряли, це працює», — написала одна з клієнток.

Тож якщо ви стикнулися з такою ж проблемою — майте на увазі.