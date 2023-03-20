Канада надасть “спецтанки” Bergepanzer 3: що про них відомо

Відомо, що Канада надасть Україні танки Leopard 2. Однак це ще не все, також Збройним силам будуть надані “спеціальні танки” Bergepanzer 3. Про це повідомила Аніта Ананд, очільниця посту керівника Міністерства національної оборони Канади.

Танк Bergepanzer 3 являє собою евакуаційну машину. Тобто це допоміжна машина, без якої буде складно працювати з Leopard 2. Спецтанк завантажили в український транспортний літак Ан-124. Його як іншу техніку спочатку доставлять до Польщі, а вже звідти — до України.

Вантажопідйомність Ан-124 складає 120 тонн. З повним завантаженням від здатен подолати 5 600 км. А з вантажем 40 український транспортник може подолати аж 11 000 км.

Відомо, що наразі на озброєнні Збройних сил України є 13 одиниць танків Bergepanzer 3. Їх раніше надала Німеччина. Ці спеціальні машини призначені для обслуговування Leopard 2. До речі, в якості шасі для Bergepanzer 3 використовується гусеничне шасі танка Leopard 1. Однак корпус танка призначений не для бойвих завдань, а для інших цілей. Замість башти зі зброєю машина оснащена 13-тонним підйомним краном з максимальним навантаженням 20 тонн. Також є буксирна лебідку та потужна лебідка з гідравлічними двигуами. Загальна їх потужність — 69 тонн.

Тож спеціальні танки Bergepanzer 3 призначені для забезпечення високої мобільності бронетанковим військам, встановлення та демонтажу танкових двигунів, відновлення пошкоджених танків та їх евакуації. Потреба в створенні спеціальних буксировочних машин була викликана великою вагою німецьких танків Leopard.

Також цього тижня Канада анонсувала передачу Збройним силам України 12 одиниць зенітних ракет, восьми тисяч артилерійських снарядів, а також 1800 одиниць навчальних боєприпасів для танків Leopard 1.

Вже за півтора чи два місяці наші захисники підуть в масштабний контрнаступ, сподіваємося, що цей рік принесе нам перемогу, а ворог назавжди піде з нашої землі, в тому числі з Криму та Донбасу.