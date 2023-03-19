1000 долларов за дом рядом с лесом: где можно приобрести самую дешевую недвижимость

Всего лишь за тысячу долларов в Украине можно купить частный дом с площадью около 70 квадратных метров. Речь идет о домах в селах, вблизи леса, но в то же время на доступном расстоянии до города. Похожие предложения есть в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. То есть, это не связано с боевыми действиями и войной, ведь если на Сумщине и Черниговщине есть риск регулярных обстрелов, в том числе из артиллерии, то Полтавщина — это относительно мирный регион.

Крайне низкая стоимость жилья чаще всего связана с тем, что села постепенно вымирают, поэтому люди пытаются продать жилье хотя бы по дешевке.

Объявления о продаже домов по смешным ценам можно увидеть на многих крупных порталах недвижимости.

Например в селе Ярославец на Сумщине всего за 35 тысяч гривен можно приобрести кирпичный дом на 75 квадратов. Он расположен только в километрах от “Ярославского лесничества”. Недалеко от дома школа, сад, больница, парк и магазины. Дом в центре села. До города всего 15 км.

Еще один вариант – дом в селе Красляны Черниговской области. Только 30 тысяч гривен вы получите дом рядом с лесом, а в дополнение 50 соток земли.

Однако в доме никто не проживал с 2011 года. Под всем домом есть большой подвал. Рядом с домом 50 соток земли, которые можно приватизировать. Недалеко от пруд и сосновый лес. При этом продавец предлагает поторговаться, так что даже такая смешная цена может быть не окончательной.

Подобное предложение есть и в селе Сухоносовка Полтавской области. За 39 тысяч гривен предлагают приобрести дом на 72 квадратных метра. Дом расположен неподалеку от леса, поэтому можно ходить за грибами и ягодами. а также на охоту и рыбалку. Добраться до города можно на автобусе.