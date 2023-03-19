Тарифи заморожено: названо 3 комунальні послуги, вартість яких не змінюватиметься

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначила, що підвищення тарифів на воду в Україні можливе у найближчі місяці. Проте, водночас, з урахуванням воєнного положення, визначено три комунальні послуги, ціни на які не можуть збільшуватись.

Згідно з відповіддю, отриманою від НКРЕКП за запитом РБК-Україна, “згідно із законом, НКРЕКП не має повноважень встановлювати ціни на природний газ”. Однак, національна комісія має можливість встановлювати тарифи на послуги розподілу природного газу.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський у серпні 2022 року підписав закон, який встановлює мораторій на підвищення цін на природний газ та послуги з теплопостачання на ринку. Закон діє протягом воєнного стану в Україні та на протязі 6 місяців після його закінчення. Закон також забороняє підвищення тарифів на послуги по розподілу природного газу та на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Крім того, згідно з НКРЕКП, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, які використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ГК “Нафтогаз України”, не може збільшуватись і залишається на тому ж рівні, що і станом на 24 лютого 2022 року.

Таким чином законом заборонене підвищення вартості:

послуги з розподілу природного газу;

теплової енергію: її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Водночас вже цієї весни може зрости вартість електроенергії. Точні цифри поки не називають, однак відомо, що швидше всього ціни підвищуватимуть поступово. Це вимушений крок, адже постійні атаки російських окупантів призвели до значних витрат на підтримку енергетичної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що електроенергія подорожчає для підприємців, це відбудеться в три етапи, а це відповідно, потягне за собою зростання цін на продукти першої необхідності.