1000 доларів за дім поряд з лісом: де можна придбати найдешевшу нерухомість

Лише за тисячу доларів в Україні можна придбати приватний будинок з площею близько 70 квадратних метрів. Мова йде про будинки в селах, поблизу лісу, але водночас на доступній відстані до міста. Подібні пропозиції є в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Тобто це не пов’язане з бойовими діями та війною, адже якщо на Сумщині та Чернігівщині є ризик регулярних обстрілів, в тому числі з артилерії, то Полтавщина — це відносно мирний регіон.

Вкрай низька вартість житла найчастіше пов’язана з тим, що села поступово вимирають, тож люди намагаються продати житло хоча б задешево.

Оголошення про продаж будинків за смішними цінами можна побачити на багатьох крупних портала нерухомості.

Для прикладу в селі Ярославець на Сумщині лише за 35 тисяч гривень можна придбати цегляний будинок на 75 квадратів. Він розташований лише в кілометрів від “Ярославського лісництва”. Неподалік від будинку школа, садок, лікарня, парк та магазини. Дім в центрі села. До міста лише 15 км.

Ще один варіант — будинок в селі Красляни Чернігівської області. Лише а 30 тисяч гривень ви отримаєте будинок поряд з лісом, а на додаток 50 соток землі.

Однак в будинку ніхто не проживав з 2011 року. Під всім будинком є великий підвал. Поряд з домом 50 соток землі, які можна приватизувати. Неподалік ставок та сосновий ліс. При цьому продавець пропонує поторгуватися, тож навіть така смішна ціна може бути не остаточною.

Подібна пропозиція є й в селі Сухоносівка на Полтавщині. За 39 тисяч гривень пропонують придбати дім на 72 квадратні метри. Дім розташований неподалік від лісу, тож можна ходити за грибами та ягодами. а також на полювання та рибалку. Дістатися до міста можна на автобусі.