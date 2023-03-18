Популярный банк массово блокирует счета и отказывает клиентам в обслуживании: что происходит

Бывшая клиентка одного из крупнейших банков Украины — ПриватБанка не может вести предпринимательскую деятельность, поскольку деньги за товар не поступают на ее счет в Райффайзен Банке.

Она опубликовала соответствующую жалобу на популярном портале Минфин.

Женщина рассказывает, что закрыла предпринимательский счет в ПриватБанке еще несколько лет назад. Личные счета тоже заблокировала. При этом кредитная история была безупречной.

Сейчас у женщины открыт предпринимательский счет в Райффайзен-Банке, но она не может работать, поскольку средства от других предпринимателей, у которых открыты счета в ПриватБанке, не начисляются. То есть платежи с карты ПриватБанка не поступают на карту Райффайзен Банка.

Операторы на горячей линии ничего не объясняют. а только отправляют в юридический отдел. По их словам, “банк не сотрудничает с данным получателем”.

С учетом того, что большинство предпринимателей имеют счета в Привате, женщина не может полноценно работать.

Пользователи советуют женщине обращаться в Национальный банк Украины, ведь такие действия ПриватБанка можно квалифицировать как нарушение прав граждан.

Это не единственный случай. Еще одна досадная ситуация случилась с предпринимателем, владельцем карты Gold от ПриватБанка. Он использует эту карту для собственных нужд за границей. При этом мужчина является предпринимателем с единым счетом ФЛП, на который подключены POS-терминалы и поступает оплата за товары. Иногда он еще занимается трейдингом на криптовалютной бирже.

Однажды он решил продать часть активов и вывести деньги на карту Gold. Однако ПриватБанк сразу заблокировал, включая предпринимательский счет. То есть клиенту полностью отказать в обслуживании, из-за чего его бизнес полностью парализован. Он больше не может получать средства через терминалы и остался без стабильного заработка на неизвестный срок.

В банке эти ситуации пока не комментируют. Мы будем следить за развитием событий и сообщим вам в случае перемен.