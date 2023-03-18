Популярний банк масово блокує рахунки та відмовляє клієнтам в обслуговуванні: що відбувається

Колишня клієнтка одного з найбільших банків України — Приватбанку не може вести підприємницьку діяльність, оскільки гроші за товар не надходять на її рахунок в Райффайзен Банку.

Вона опублікувала відповідну скаргу на популярному порталі Мінфін.

Жінка розповідає, що закрила підприємницький рахунок в ПриватБанку ще кілька років тому. Особисті рахунки теж заблокувала. При цьому кредитна історія була бездоганною.

Зараз в жінки відкритий підприємницький рахунок в Райффайзен-Банку, але вона не може працювати, оскільки кошти від інших підприємців, у яких відкриті рахунки в ПриватБанку, не нараховуються. Тобто платежі з карти ПриватБанку не надходять на карту Райффайзен Банку.

Оператори на гарячій лінії нічого не пояснюють. а лише відправляють до юридичного відділу. За їх словами — “банк не співпрацює з даним отримувачем”.

З урахуванням того, що більшість підприємців мають рахунки в Приваті, жінка не може повноцінно працювати.

Користувачі радять жінці звертатися до Національного банку України, адже такі дії ПриватБанку можна кваліфікувати як порушення прав громадян.

Це не єдиний випадок. Ще одна прикра ситуація трапилася з підприємцем, власником картки Gold від Приватбанку. Він використовує цю карту для власних потреб за кордоном. При цьому чоловік є підприємцем з єдиним рахунком ФОП, куди підключені POS-термінали та надходить оплата за товари. Іноді він ще й займається трейдингом на криптовалютній біржі.

Якось він вирішив продати частину активів та вивести кошти на карту Gold. Однак ПриватБанк відразу заблокував, включно з підприємницьким рахунком. Тобто клієнту повністю відмовити в обслуговуванні, через шо його бізнес повністю паралізований. Він більше не може отримувати кошти через термінали, тож залишився без стабільного заробітку на невідомий термін.

В банку ці ситуації поки не коментують. Ми стежитимемо за розвитком подій і повідомимо вас у випадку змін.