2 000 долларов за 3-х комнатную квартиру: где в Украине самое дешевое жилье

В Украине можно приобрести трехкомнатную квартиру в небольшом населенном пункте всего за одну-две тысячи долларов. Однако в такой квартире не будет централизованного отопления и ремонта.

Об этом сообщает известный портал недвижимости. Например, в селе Родниковка Кировоградской области можно купить трехкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра за 800 долларов. До Кировограда всего 50 км.

Квартира за 800 долларов без ремонта, общая площадь 64 кв.м. Жилая площадь – 39 квадратных метра, отопление водяное. Есть подвал, а также специальное помещение для хранения дров и угля. Во дворе есть с водой.

Это не единственное предложение. В Каменном Броде Житомирской области за 2300 долларов можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью всего 44 квадратных метра в двухэтажном доме.

Что касается квартиры за 2300 долларов, то о ней известно следующее — трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома по адресу: пгт. Каменный Брод, ул. Т. Шевченко, 40 (рядом с профилакторием). В ней есть две небольшие отдельные спальни, зал, кухня, коридор, вспомогательное помещение 2,3 м2. Квартира хоть и со стареньким ремонтом, однако имеет жилое состояние, теплая и аккуратная. То есть, она пригодна для проживания. Это замечательное решение для тех, кто вынужден покинуть собственное жилье из-за вторжения российских оккупантов.

Ранее эксперты сообщали, что этой весной стоимость недвижимости меняться не будет. Дело в том, что из-за войны экономика находится в несколько притупленном состоянии, так что пока она не начнет развиваться.стоимость недвижимости будет оставаться на том же уровне, что сейчас. Возможны лишь незначительные колебания.

Отдельно стоит отметить, что ситуация на рынке недвижимости кардинально изменилась чуть больше года назад, когда российские оккупанты вторглись в Украину. В относительно безопасных регионах стоимость жилья достаточно высока, в прифронтовых регионах, а также вблизи объектов, которые могут стать потенциальными мишенями для нашего врага, жилье довольно дешевое.