2 000 доларів за 3-х кімнатну квартиру: де в Україні найдешевше житло

В Україні можна придбати трьохкімнатну квартиру в невеликому населеному пункті лише за одну-дві тисячі доларів. Однак, в такій квартирі не буде централізованого опалення та ремонту.

Про це повідомляє відомий портал нерухомості. Наприклад, у селі Родниківка Кіровоградської області можна купити трьохкімнатну квартиру площею 64 квадратних метри за 800 доларів. До Кіровограда лише 50 км.

Квартира за 800 доларів без ремонту, загальна її площа 64 кв.м. Житлова площа – 39 квадратних метри, опалення водяне. Є підвал, а также спеціальне окреме приміщення для зберігання дров та вугілля. На подвір’ї є з водою”.

Це не єдина пропозиція. У Кам’яному Броді Житомирської області за 2300 доларів можна придбати трьохкімнатну квартиру площею всього 44 квадратних метри в двоповерховому будинку.

Щодо квартири за 2300 доларів, то про неї відоме наступне — трьохкімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового цегляного будинку за адресою: пгт. Кам’яний Брід, вул. Т. Шевченка, 40 (поруч з профілакторієм). В ній є дві окремі невеликі спальні, зал, кухня, коридор, допоміжне приміщення 2,3 м2. Квартира хоча й зі стареньким ремонтом, проте має житловий стан, тепла та охайна. Тобто вона придатна для проживання. Це чудове рішення для тих, хто змушений покинути власне житло через вторгнення російських окупантів.

Раніше експерти повідомляли, що цієї весни вартість нерухомості змінюватися не буде. Річ у тім, що через війну економіка перебуває в дещо притупленому стані, тож поки вона не почне розвиватися. вартість нерухомості залишатиметься на тому ж рівні що зараз. Можливі лише незначні коливання.

Окремо варто зазначити, що ситуація на ринку нерухомості кардинально змінилася трохи більше року тому, коли російські окупанти вторглися до України. В відносно безпечних регіонах вартість житла доволі висока, в прифронтових регіонах, а також поблизу об’єктів, які можуть стати потенційними мішенями для нашого ворога, житло доволі дешеве.