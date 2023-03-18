Українцям дозволили не платити за доставку газу: деталі

Вже кілька років українці платять не лише за спожитий обсяг природного газу, але й за його розподіл. Це стало звичним для більшості людей, однак наразі деякі категорії громадян звільнять від сплати за розподіл газу.

Вже тепер можна подати відповідну заяву з проханням скасувати нарахування сплати за розподіл блакитного палива.

Як відомо, платити за розподіл газу потрібно щомісячно, виходячи з обсягу спожитого газу за минулий рік. Вартість розподілу газу розраховується на основі кількості спожитих кубометрів газу за попередній рік. Загальну їх кількість ділять на 12 місяців та множать на вартість транспортування одного кубометра.

Раніше законом було передбачено лише один спосіб позбутися необхідності сплачувати за доставку газу — офіційно відєднатися від газопостачання.

Тепер Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вирішили звільнити від сплати тарифу на розподіл газу одну з категорій громадян. Мова йде про тих, хто постраждав від бойових дій під час дії воєнного стану.

Отримати цю пільгу можна лише в двох випадках.

Перший — якщо розподільна інфраструктуру отримала пошкодження, що перешкоджають цілодобовому забезпеченню голубим паливом.

Другий — пошкодження отримав об’єкт газоспоживання та внутрішньодомова система газопостачання, що не дозволяє споживачу користуватися природним газом.

Щоб отримати звільнення від необхідності сплачувати за доставку природного газу потрібно буде звернутися до постачальника послуг.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану тарифи на газ переглядати не будуть, а також півроку після скасування воєнного стану. А от щодо електропостачання, то ймовірно вже цієї весни вартість зросте. Однак поки невідомо якою буде нова вартість, швидше всього підвищення цін буде поступовим. Збільшення тарифів — це вимушений крок через постійні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру, адже ремонт та заміна обладнання коштує вкрай дороговартісно.