Украинцам разрешили не платить за доставку газа: детали

Уже несколько лет украинцы платят не только за потребленный объем природного газа, но и за его распределение. Это стало привычным для большинства людей, однако некоторые категории граждан освободят от уплаты за распределение газа.

Теперь можно подать соответствующее заявление с просьбой отменить начисление оплаты за распределение голубого топлива.

Как известно, платить за распределение газа нужно ежемесячно, исходя из объема потребленного газа за прошлый год. Стоимость распределения газа рассчитывается на основе количества потребленных кубометров газа за прошлый год. Общее количество делят на 12 месяцев и умножают на стоимость транспортировки одного кубометра.

Ранее законом был предусмотрен только один способ избавиться от необходимости платить за доставку газа — официально отсоединиться от газоснабжения.

Теперь Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг решила освободить от уплаты тарифа на распределение газа одну из категорий граждан. Речь идет о тех, кто пострадал от боевых действий во время военного положения.

Получить эту льготу можно только в двух случаях.

Первый – если распределительная инфраструктура получила повреждения, препятствующие круглосуточному обеспечению голубым топливом.

Второй – повреждение получил объект газопотребления и внутридомовая система газоснабжения, что не позволяет потребителю пользоваться природным газом.

Чтобы получить освобождение от необходимости платить за доставку природного газа, необходимо обратиться к поставщику услуг.

Напомним, что во время действия военного положения тарифы на газ пересматривать не будут, а также полгода после отмены военного положения. А вот что касается электроснабжения, то вероятно уже этой весной стоимость вырастет. Однако пока неизвестно, какой будет новая стоимость, скорее всего повышение цен будет постепенным. Увеличение тарифов — это вынужденный шаг из-за постоянных атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру, ведь ремонт и замена оборудования стоит крайне дорого.