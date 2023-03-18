Семейного счастья не будет: астрологи назвали три знака зодиака, уроженцы которых – ужасные мужья

Характер человека в значительной степени зависит от знака зодиака, под которым он родился. Именно поэтому некоторые женщины при знакомстве с потенциальным поклонником хотят знать, какого он знака зодиака.

Конечно, нельзя только по этому признаку дать точный прогноз относительно будущего отношений. Однако астрологи все же выделяют несколько знаков зодиака, принадлежность к которым делает представителей сильного пола плохими кандидатами в мужья. Поэтому девушкам, мечтающим о счастливом браке, лучше обходить их стороной.

Рак

Несмотря на свою безоговорочную верность, уроженцы этих знаков в отношениях никогда не проявляют инициативы. Пассивность Раков заставляет их жен брать на себя ответственность за судьбу семьи, а это по силам не каждой.

Раки обычно женятся совсем не на тех, в кого влюблены. Они ищут себе «удобную» женщину, рядом с которой смогут расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Часто жены представителей знака умнее и богаче их самих. Однако им приходится крутиться вокруг Раков, удовлетворять все их требования и постоянно выслушивать многочисленные жалобы на жизнь.

Скорпион

У мужчин-Скорпионов другой недостаток: они хотят быть в браке главными и принимать все решения единолично. Мнение второй половинки их обычно не интересует. Жена должна подчиниться и поддержать, даже если не согласна с позицией своего Скорпиона.

Уроженцы этого знака очень консервативны и часто даже не разрешают своим избранницам работать. Их жены живут будто в «золотых клетках», не имея и крохи независимости. Если они попытаются сделать хоть что-то по-своему, в ответ получат гнев и жестокую критику со стороны Скорпиона.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре свободны и независимы. Они постоянно стремятся к приключениям и, создав семью, не изменят своих привычек. Жена будет редко видеть своего Стрельца дома, ведь он постоянно в поиске новых развлечений и источников вдохновения.

Стихия Стрельцов – это шумные компании и многолюдные вечеринки, а вечера в кругу семьи кажутся им невыносимой скукой. Так что выбрав себе такого мужчину, женщина столкнется с удручающим одиночеством.