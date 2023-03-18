Стало известно, как можно аннулировать свои долги перед Нафтогазом

Когда началась война, практически все потребители стали клиентами Нефтегаза. Оказывается только таким образом, власти могли предложить людям лояльную цену за газ. Только государственная компания смогла удержать цены, ведь разница между фактической и рыночной ценой покрывалась за счет государственного бюджета. Но для многих украинцев стало сюрпризом, что у них появился новый поставщик газа. Средства, которые некоторые платили заранее своему старому поставщику так у него и остались, а Нафтогаз в то время начал начислять долги. Стало известно, как их аннулировать? Как вернуть свои деньги?

Деньги можно вернуть, а долги закрыть

В подобную ситуацию попала киевлянка, которая уже успешно решила все. Ее опыт и предлагаем рассмотреть.

«Я все время платила за газ в «Киевоблгаз сбыт». Когда всех перевели в “Нафтогаз”, нас не предупредили. Теперь «Нафтогаз» пишет, что имею долг более трех тысяч гривен. Возможности свериться нет. Поехала в «Киевоблгаз сбыта». Добираться неудобно: нужно ехать маршруткой и километр идти пешком. Там очередь, а пожилым и сесть негде. Неужели нельзя было сообщить людям об изменении поставщика? И почему нельзя автоматически перевести уплаченные деньги в «Нафтогаз»? Как мне быть?” – пишет Елена из Киевской области.

К сожалению, автоматически вернуть деньги невозможно. Следует обращаться к предыдущему поставщику и писать заявление. К заявлению нужно прикрепить копию паспорта, копию идентификационного кода, банковский счет и копию квитанции об оплате за газ за период, когда был перерасчет. Отправить документы можно и в электронном режиме, но об этом нюансе лучше уточнять у своего облгаза.

В течение одного месяца деньги вернут на счет. Что касается Нафтогаза, то все действия с закрытием долга можно решить позвонив по горячей линии компании:

Водофон: (066) 300-2-888;

Киевстар: (098) 300-2-888;

Лайфселл: (093) 300-2-888

Или в собственном личном кабинете, который можно зарегистрировать на сайте Нафтогаза.