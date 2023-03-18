Чудова новина для пенсіонерів: в Ощадбанку розповіли про нововведення 

Чимало українців перед тим як вийти на пенсію, стикаються з проблемою нестачі трудового стажу. Найгірше, коли не вистачає року чи лише кількох місяців. В такому разі є можливість докупити стаж, але не всі розуміють як це зробити.

Докладно про нові можливості розповіли в Ощадбанку.

Стало відомо, що Пенсійний фонд України та Ощадбанк діджиталізують українську пенсійну систему. Також наголошується на тому, що спільно ПФ та Ощадбанк планують реалізувати сплату добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в особистому кабінеті чи на веб-ресурсів електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що стосується добровільних пенсійних внесків. то це справжній порятунок для тих, кому не вистачає стажу для отримання права виходу на заслужений відпочинок, а також тих, хто має бажання збільшити базу для розрахунку пенсійних виплат. Попередньо потрібно буде укласти договір з Пенсійним фондом України. На щастя тепер можна зробити це в електронному форматі. Тобто не доведеться особисто відвідувати ПФ та витрачати час на очікування в черзі.

Нагадаємо, що цього березня була проведена індексація пенсійних виплат. Пенсії підвищили на рекордні 20%. Це найбільший показник за весь час існування індексації. Як тільки в січня стало відомо, що індексація пенсій вже ж відбудеться, попри воєнний стан, експерти припускали, що пенсійні виплати підвищать не менше ніж на 24%. Однак наприкінці лютого на засіданні Кабміну Денис Шмигаль повідомив про підвищення пенсій на 20%. Середній розмір надбавки склав 400 гривень. Однак чимало українців скаржаться на те, що отримали надто мало, явно меньше обіцяних 20%. Проте слід розуміти, що індексується не фактична пенсійна виплата, а лише базова ставка, тобто пенсія без урахування надбавок за вік, стаж та інших.

Однак якщо ви сумніваєтеся, то можете звернутися до Пенсійного фонду, щоб уточнити цей момент.