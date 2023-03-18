Що робити, якщо загубив пенсійну картку: у ПФУ дали просту інструкцію

В Україні через війну тисячі пенсіонерів були змушені втікати зі своїх домівок та переїздити у більш безпечні регіони. В такій ситуації українці похилого віку часто втрачали свої документи та інші особисті речі, зокрема пенсійні банківські картки. Та якщо отримання нового паспорта й ідентифікаційного коду потребує часу та зусиль, відновити пенсійну картку надзвичайно легко і швидко. У Пенсійному фонді розповіли, як діяти пенсіонеру у разі втрати пенсійної картки?

Перше, що потрібно зробити – заблокувати картку. Для цього можна скористатися кількома способами:

зателефонувати на гарячу лінію фінустанови, де пенсіонер обслуговується;

заблокувати картку у мобільному додатку банку;

особисто звернутися до банківського відділення.

Після того, як працівники банку заблокують пенсійну карту, нею вже неможливо буде розрахуватися, а тим більше зняти з неї готівку.

Коли пенсійний рахунок громадянина буде в безпеці, можна зайнятися відновленням картки. Для цього пенсіонеру необхідно замовити нову карту в одній із філій свого банку. Цю карту працівники фінустанови прив’яжуть до поточного пенсійного рахунку клієнта.

Якщо ж після втрати картки пенсіонеру доведеться змінити номер свого рахунку, або він відкриє пенсійну картку в іншому банку, про це обов’язково потрібно повідомити Пенсійний фонд. Інакше належні громадянину виплати на нову картку нараховувати не будуть.

Щоб повідомити ПФУ про зміну своїх банківських реквізитів достатньо подати заяву з новим номером рахунку до сервісного центру Пенсійного фонду. Є ще один, простіший спосіб: увійти в особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ та власноруч змінити свої банківські реквізити. В такому разі пенсіонеру навіть не доведеться зайвий раз виходити з дому, адже відредагувати свої дані на порталі ПФУ можна дистанційно за допомогою смартфона.