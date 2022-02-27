Сидіть вдома: Європа вирішила ускладнити життя російським туристам

Провідні країни світу щосили вдарили санкціями по громадянах РФ. Зокрема Європейський союз прийняв рішення скасувати спрощену процедуру отримання віз резидентами країни-окупанта. Впровадити в життя нове обмеження планують вже з понеділка 28 лютого. Отож росіянам тепер буде вкрай складно отримати дозвіл на в’їзд до Європи.





Спрощена процедура отримання віз буде недоступною для російських бізнесменів, делегатів, парламентарів та громадян, що володіють дипломатичними паспортами. Нові правила було опубліковано у офіційному документі Європейського союзу.

Ще одним жорстким ударом по країні-агресору стане її відімкнення від системи платежів SWIFT. У суботу 26 лютого із впровадженням цього заходу врешті погодилася Німеччина, що до останнього не схвалювала відключення Росії від глобальної системи фінансових операцій. Тож з дня на день найсуворіша санкція проти окупанта заб’є цвях у труну російської економіки.

SWIFT – це міжбанківська міжнародна система здійснення платежів та передачі даних. До SWIFT під’єднано понад 11 тисяч найпотужніших організацій майже з усіх країн світу. Це не звичайна платіжна система, як то MasterCard чи VISA. Система SWIFT є дешевим та зручним інтерфейсом, що здійснює інформаційний супровід банківських операцій.

Наразі саме проводиться технічна підготовка до відімкнення Росії від цього ключового економічного інструменту. Після втрати доступу до SWIFT окупант опиниться у справжньому економічному вакуумі. Перебої з імпортом товарів та шалена інфляція просто знищать фінансову систему країни.

Окрім того, Німеччина готує свій пакет санкцій, що включає арешт рахунків кількох інвесторів з Росії, найбільшим з яких є «Газпром». Активи російської газової компанії у ФРН складають 25 млрд євро. Та вже в найближчі дні РФ повністю втратить доступ до цієї суми, а також своїх цінних паперів та акцій у німецьких компаніях.

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