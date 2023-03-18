Стало відомо, як можна анулювати свої борги перед Нафтогазом

Коли почалася війна, практично всі споживачі стали клієнтами Нафтогазу. Виявляється лише таким чином, влада могла запропонувати людям лояльну ціну за газ. Лише державна компанія змогла втримати ціни, адже різницю між фактичною та ринковою ціною покривали за рахунок державного бюджету. Та для багатьох українців стало сюрпризом те, що у них з’явився новий постачальник газу. Кошти, які дехто сплачував наперед своєму старому постачальнику так в нього й залишилися, а Нафтогаз в той час почав нараховувати борги. Стало відомо, як їх анулювати? Та як повернути свої гроші?

Гроші можна повернути, а борги закрити

У подібну ситуацію потрапила киянка, яка вже успішно все вирішила. Її досвід й пропонуємо розглянути.

«Я весь час платила за газ до «Київоблгазу збуту». Коли всіх перевели до «Нафтогазу», нас не попередили. Тепер «Нафтогаз» пише, що маю борг понад три тисячі гривень. Можливості звіритися немає. Поїхала до «Київоблгазу збуту». Добиратися незручно: треба їхати маршруткою і кілометр іти пішки. Там черга, а літнім і сісти ніде. Невже не можна було повідомити людей про зміну постачальника? І чому не можна автоматично переказати сплачені гроші до «Нафтогазу»? Як мені бути?” – пише пані Олена з Київської області.

На жаль, автоматично повернути гроші не можливо. Потрібно звертатися до попереднього постачальника та писати заяву. До заяви потрібно прикріпити копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, банківський рахунок і копію квитанції про оплату за газ за період коли був перерахунок. Відправити документи можна й в електронному режимі, але про це нюанс краще уточнювати у свого облгазу.

Протягом одного місяця гроші повернуть на рахунок. Щодо Нафтогазу, то всі дії з закриттям боргу можна вирішити зателефонувавши на гарячу лінію компанії:

Водафон: (066) 300-2-888;

Киевстар: (098) 300-2-888;

Лайфселл: (093) 300-2-888.

Або у власному особистому кабінеті, який можна зареєструвати на сайті Нафтогазу.