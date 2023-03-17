Новая акция в АТБ: три дня в неделю сеть будет устраивать большую распродажу

Супермаркеты сети АТБ есть практически в каждом украинском городе. Их любят за хороший ассортимент и адекватную ценовую политику. Также АТБ славится своими постоянными акционными предложениями. Иногда купить продукты можно гораздо дешевле, если попасть на акционный день. В пресс-службе компании заявили о старте новой акции, которая началась 17 марта и продлится до 9 апреля 2023 года. Три дня в неделю, а именно в пятницу, субботу и воскресенье, в АТБ будут безумные скидки. Правда воспользоваться ими смогут только держатели карт АТБ, при оплате товара ими же.

Чтобы воспользоваться скидками, нужно иметь банковскую карту АТБ

АТБ совместно с партнерами устраивают большую акцию. В течение трех дней в неделю можно будет приобрести продукты питания и другие товары со скидкой до 50%. Список акционных товаров каждый раз будет меняться. Узнать больше об условиях акции можно на официальном сайте компании.

Эксперты рассказали, как купить качественный товар на скидках.

К теме скидок следует отметить, что не всегда распродают действительно качественный товар. Чтобы не купить “прострочку” или что-то, что было изготовлено с нарушением технологий, учтите следующие нюансы:

Присмотритесь к стикеру с датой, нет ли под ним старого стикера. Иногда недобросовестные продавцы приклеивают сверху другой стикер и продают практически испорченный товар. Изучайте состав. Обычно товары в составе вписываются в той последовательности, в каких пропорциях их использовали. К примеру, если на первом месте вода, это означает, что в продукте ее очень много. То же с колбасной продукцией, если сразу на первых местах разнообразные заменители мяса, то лучше такой продукт не брать, даже если он на скидке. Тщательно присматривайтесь к таре. Если герметичные упаковки повреждены, не берите их.

И конечно же хорошо если вы немного ориентируетесь в ценовой политике тех продуктов, которые хотите купить и можете трезво оценить, действительно ли цена ниже, чем всегда, или такая же, хоть и называется акционной.