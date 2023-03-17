Нова акція в АТБ: три дні на тиждень мережа влаштовуватиме великий розпродаж

Супермаркети мережі АТБ є практично у кожному українському місті. Їх полюбляють за гарний асортимент та адекватну цінову політику. Також, АТБ славиться своїми постійними акційними пропозиціями. Інколи купити продукти можна набагато дешевше, якщо потрапити на акційний день. Наразі в пресслужбі компанії заявили про старт нової акції, яка розпочалася 17 березня та триватиме до 9 квітня 2023 року. Три дні на тиждень, а саме в п’ятницю, суботу і неділю, в АТБ будуть шалені знижки. Щоправда, скористатися ними зможуть лише власники карток АТБ, при оплаті товару ними ж.

Щоб скористуватися знижками, потрібно мати банківську картку АТБ

АТБ спільно з партнерами влаштовують велику акцію. Протягом трьох днів на тиждень в мережі можна буде придбати продукти харчування та інші товари зі знижкою до 50%. Перелік акційних товарів щоразу буде змінюватися. Дізнатися більше про умови акції можна на офіційному сайті компанії.

Експерти розповіли, як купити якісний товар на знижках

До теми знижок варто зазначити, що не завжди розпродують дійсно якісний товар. Щоб не купити “прострочку”, або щось, що було виготовлено з порушенням технологій, врахуйте наступні нюанси:

Придивіться до стікера з датою, чи немає під ним старого стікера. Інколи недобросовісні продавці приклеюють зверху інший стікер і продають практично зіпсований товар. Вивчайте склад. Зазвичай товари в складі вписують у тій послідовності в яких пропорціях їх використовували. Наприклад, якщо на першому місці вода, це означає, що в продукті її дуже багато. Те саме з ковбасною продукцією, якщо одразу ж на перших місцях різноманітні замінники м’яса, то краще такий продукт не брати, навіть якщо він на знижці. Ретельно придивляйтесь до тари. Якщо герметичні упаковки якось пошкоджені, не беріть їх.

І звісно ж добре якщо ви трохи орієнтуєтесь в ціновій політиці тих продуктів, які хочете купити і можете тверезо оцінити, чи ціна дійсно нижча ніж завжди, чи така сама, хоч і зветься акційною.