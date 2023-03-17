Газированные безалкогольные напитки сделают подакцизными: их цена резко возрастет

В супермаркетах есть огромный ассортимент сладких газированных напитков. Они доступны покупателям на любой вкус и кошелек. Но скоро все может измениться. Газированные безалкогольные напитки хотят приравнять к алкогольным и ввести акцизный сбор. Такой проект уже предложила группа депутатов. Говорят, главная цель инициативы – уменьшить количество потребления газированных сладких напитков среди населения, ведь они сильно вредны для здоровья. Не на последнем месте и потенциальное обогащение бюджета.

Цель – снизить спрос среди населения

Все-таки главной идеей этого закона депутаты считают заботу о здоровье населения. Говорят, что статистика очень неутешительная. Украинцы потребляют много сладкой газировки. Пищевые привычки людей плохи, и они не спешат их менять. Как следствие в стране высокий уровень заболеваемости сахарным диабетом.

Следовательно, депутаты предлагают обложить акцизным налогом все безалкогольные напитки, которые содержат сахар, подсластитель и ароматизаторы. Акциз должен вступить в силу 1 января 2024 года со ставкой 0,5 евро за 1 литр напитка.



Не обошлось и без корыстных целей. В частности, депутаты ожидают, что благодаря этой инициативе удастся собрать в государственный бюджет на 5-7 миллиардов гривен больше, чем всегда.

В то же время, цены на другие продукты продолжают расти

Стоимость многих продуктов питания растет без акцизов и дополнительного налогового давления. Эксперты проанализировали цены на разные типы продуктов в 2022 и 2023 году. Следовательно, алкогольная и табачная продукция подорожала примерно на 24%. Медикаменты выросли в цене минимум на 20%. Техника и электроника подорожали на 29%. А некоторые продукты, как гречка, которая в свое время стоила под 100 гривен за килограмм, и вовсе подорожала вдвое.