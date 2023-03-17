Газовані безалкогольні напої зроблять підакцизними: їх ціна різко зросте

В супермаркетах є величезний асортимент солодких газованих напоїв. Вони доступні покупцям на будь-який смак і гаманець. Та скоро все може змінитися. Газовані безалкогольні напої хочуть прирівняти до алкогольних та ввести на них акцизний збір. Такий проєкт закону вже запропонувала група депутатів. Кажуть, головна мета ініціативи — зменшити кількість споживання газованих солодких напоїв серед населення, адже вони сильно шкідливі для здоров’я. Не на останньому місці й потенційне збагачення бюджету.

Мета — знизити попит серед населення

Все ж головною ідеєю цього закону депутати вважають турботу про здоров’я населення. Кажуть, що статистика дуже невтішна. Українці споживають багато солодкої газованої води. Харчові звички людей погані, і вони не квапляться їх змінювати. Як наслідок в країні високий рівень захворюваності цукровим діабетом.

Відтак депутати пропонують обкласти акцизним податком всі безалкогольні напої, які мають у складі цукор, підсолоджувач та ароматизатори. Акциз має вступити в дію 1 січня 2024 року зі ставкою 0,5 євро за 1 літр напою.

Не обійшлося й без корисливих цілей. Зокрема, депутати очікують, що завдяки цій ініціативі вдасться зібрати до державного бюджету на 5-7 мільярдів гривень більше, ніж завжди.

Водночас ціни на інші продукти продовжують рости

Вартість багатьох продуктів харчування росте навіть без акцизів та додаткового податкового тиску. Експерти проаналізували ціни на різні типи продуктів у 2022 і 2023 році. Відтак, алкогольна та тютюнова продукція подорожчала приблизно на 24%. Медикаменти зросли в ціні мінімум на 20%. Техніка та електроніка подорожчала на 29%. А деякі продукти, як от гречка, яка у свій час коштувала під 100 гривень за кілограм, й зовсім подорожчала вдвічі.