Частные дома по 500-600 долларов: где в Украине самая дешевая недвижимость?

Война не остановила полностью рынок недвижимости, но повлияла на ценовую политику. Кое-где цены на жилье, а особенно арендованное, сильно выросли. Кое-где наоборот снизились в несколько раз. В то же время, если хорошо поискать, то купить полноценный дом можно даже очень дешево. В разных украинских областях время от времени появляются объявления, где за объект недвижимости владельцы просят всего 20-25 000 гривен. Конечно, это совершенно не новые дома, иногда без ремонта и коммуникаций, однако и это может стать для многих интересным предложением.

Дешевые дома найдены в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

“Садовое общество “Рассвет”, два участка около 6 соток. На одном из участков есть двухэтажный домик, также сарай. Молодой сад, емкость для воды“, — говорится в одном из объявлений.

Речь идет о доме площадью 30 квадратных метров в Марганце Днепропетровской области. Домик маленький, но двухэтажный и кирпичный. Владелец хочет за него всего 12 000 гривен.

Другое предложение находится в городе Шостка Сумской области. Там схожий дом продают за 20 000 гривен. Но добавляют, что минусом этого жилья близкое расположение к границе с Россией.



А вот такое объявление появилось в Харьковской области.

“Продам дачу в два этажа, в дачном кооперативе Аграбуд, 2 км от Змиева, направление на Таранивку. Дом сделан из шлакоблочного кирпича, внутренних работ нет. Документы на участок есть, участок приватизирован. Свет на территории, но не проведенный в дом. Во дворе вода, туалет. Земля – 12 соток. Плодоносный участок. Торг уместен (цена 20 тысяч гривен)“, — говорится в нем.

В общем, дешевые дома есть и в центральной и западной Украине. Но искать их нужно в дальних деревнях, где часто нет инфраструктуры. К примеру, в деревне в одной из западных областей запросто можно найти домик за 1000 долларов. А если отдадите 5000-6000 долларов, это уже будет приличное жилье со всеми коммуникациями и в хорошем жилом состоянии.