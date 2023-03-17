Приватні будинки по 500-600 доларів: де в Україні найдешевша нерухомість?

Війна не зупинила повністю ринок нерухомості, але неабияк вплинула на цінову політику. Подекуди ціни на житло, а особливо орендоване, сильно зросли. Подекуди навпаки знизилися у кілька разів. Водночас, якщо добре пошукати, то купити повноцінний будинок можна дуже навіть дешево. В різних українських областях, час від часу з’являються оголошення, де за об’єкт нерухомості власники просять всього 20-25 000 гривень. Звісно, це абсолютно не нові будинки, подекуди без ремонту та комунікацій, однак і це може стати для багатьох цікавою пропозицією.

Дешеві будинки знайдено на Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині

“Садове товариство “Світанок”, дві ділянки біля 6 соток. На одній із ділянок є двоповерховий будиночок, також сарай. Молодий сад, ємність для води“, – йдеться в одному з оголошень.

Мова про будинок площею 30 квадратних метрів в Марганці Дніпропетровської області. Будиночок маленький, але двоповерховий та цегляний. Власник хоче за цього всього 12 000 гривень.

Інша пропозиція, знаходиться у місті Шостка Сумської області. Там схожий будинок продають за 20 000 гривень. Та додають, що мінусом цього житла є близьке розташування до кордону з Росією.

А ось таке оголошення з’явилося у Харківській області.

“Продам дачу в два поверхи, в дачному кооперативі Аграбуд, 2 км від Зміїва, напрямок на Таранівку. Будинок зроблений із шлакоблочної цегли, внутрішніх робіт немає. Документи на ділянку є, ділянка приватизована. Світло на території, але не проведене до будинку. На подвір’ї вода, туалет. Земля – 12 соток. Плодоносна ділянка. Торг доречний (ціна 20 тисяч гривень)“, – йдеться в ньому.

Загалом, дешеві будинки є й у центральній та західній Україні. Але шукати їх потрібно у далеких селах, де часто немає інфраструктури. Наприклад, у селі в одній з західних областей запросто можна знайти будиночок за 1000 доларів. А якщо віддасте 5000-6000 доларів, то це вже буде пристойне житло зі всіма комунікаціями та в хорошому житловому стані.