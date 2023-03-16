Украинцам установят “умные” счетчики: это произойдет одновременно с повышением тарифов на электроэнергию

О том, что тарифы на электроэнергию изменятся, стало известно еще в начале 2023 года. Сначала повышение задело только предпринимателей, и вот вскоре дойдет и до простого населения. Тарифы будут расти в несколько этапов, чтобы люди не ощущали сильного контраста между старыми и новыми ценами. Также, чтобы потребители могли немного сэкономить людям, будут заменять старые счетчики на новые и “умные”. Эти счетчики могут самостоятельно передавать показатели, а также позволят сэкономить деньги за счет ночного и дневного режимов.

Пока такие счетчики уже активно устанавливают в Днепропетровской области

Такие счётчики людям устанавливают бесплатно в рамках инвестиционной программы. Первыми об этом сообщили в ДТЭК “Днепровские электросети”.

“В 2023 году мы планируем смонтировать более 70 тысяч таких приборов учета в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Царичанском районе”, – сообщили в компании.



Такие счетчики могут без помощи других передавать показатели, за счет чего экономится человеческий ресурс. Также это удобно для тех, кто часто отлучается из дома и не всегда имеет доступ к счетчику. Кроме этого данные счетчики многозонны и имеют специальный режим экономии, который активизируют в ночное время. Подобные счетчики начнут постепенно устанавливать не только в Днепре, но и во всех украинских городах.

Другие тарифы тоже будут расти

Уже точно известно, что с 1 апреля возрастут тарифы на водоснабжение и водоотвод. Повышение произойдет в два этапа. Второй этап состоится 1 июля. Каждая область будет платить по-разному и актуальные тарифы можно найти на сайтах местных водоканалов. Ведутся дебаты относительно повышения цен на газ. Правда, в данном случае процесс остановился из-за моратория, который ввел Президент, и который продлится до конца военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.