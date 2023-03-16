Українцям встановлять “розумні” лічильники: це відбудеться одночасно з підвищенням тарифів на електроенергію

Про те, що тарифи на електроенергію зміняться стало відомо ще на початку 2023 року. Спочатку підвищення зачепило лише підприємців, і ось невдовзі дійде й до простого населення. Тарифи будуть рости у кілька етапів, щоб люди не відчували сильного контрасту між старими і новими цінами. Також, щоб споживачі могли трохи зекономити людям будуть замінювати старі лічильники на нові і “розумні”. Ці лічильники можуть самостійно передавати показники, а також дозволять зекономити за рахунок використання нічного та денного режимів.

Наразі такі лічильники вже активно встановлюють в Дніпропетровській області

Такі лічильники людям встановлюють безкоштовно в рамках інвестиційної програми. Першими про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

“У 2023 році ми плануємо змонтувати понад 70 тисяч таких приладів обліку в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі та Царичанському районі”, – повідомили в компанії.

Такі лічильники можуть самостійно передавати показники, за рахунок чого економиться людський ресурс. Також це зручно для тих, хто часто відлучається з дому і не завжди має доступ до лічильника. Крім цього дані лічильники є багатозонними й мають спеціальний режим економії, який активізують у нічний час. Подібні лічильники поступово почнуть встановлювати не лише в Дніпрі, а й у всіх українських містах.

Інші тарифи теж зростатимуть

Вже достеменно відомо, що з 1 квітня зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Підвищення відбудеться у два етапи. Другий етап відбудеться 1 липня. Кожна область платитиме по-різному й актуальні тарифи вже можна знайти на сайтах місцевих водоканалів. Ведуться дебати й стосовно підвищення цін на газ. Щоправда, в цьому випадку процес зупинився через мораторій, який ввів Президент, і який триватиме до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.