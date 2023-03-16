ЗСУ отримають радари RADA-ieMHR, які здатні ідентифікувати снайперські кулі

Литовські волонтери з організації Blue / Yellow придбали для потреб Збройних сил України партію сучасних радарів, всього 16 одиниць.

За даними виданнями Delfi їм вдалося зібрати 14 мільйонів євро та покупку радарів. До Литви вже прибуло 14 військовослужбовців з Україні для того, що навчитися ефективно використовувати радари.

Що відомо про радари та наскільки вони ефективні

Щодо найменування придбаних радарів, то назву не афішують. Однак судячи з зовнішнього вигляду радарів. журналісти видання “Мілітарний” ідентифікували радари як ieMHR.

Їх виготовляє ізраїльська компанія RADA. Вони призначені для виявлення малопомітних цілей в зоні сканування.

Таким чином радари ieMHR можуть фіксувати безпілотні літальні апарати, ракети та навіть кулі снайперів.

Водночас радари будуть ефективними навіть в умовах використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Радари мають огляд на 360 градусів. Цілі з площею радіолокаційного відображення 0,005 метра квадратного фіксуються на відстані до десяти кілометрів.

Загалом ізраїльські радари ieMHR придатні для використання в контрбатарейній боротьбі. Вони здатні визначати напрямок ведення вогню артилерії противника на відстані до 12 км.

Закупівля цих радарів є важливим кроком для забезпечення захисту територіальної цілісності України Зокрема, вони можуть допомогти українській армії ефективніше боротися з російськими терористами на окупованих територіях.

Окремо слід зазначити, що такі радари будуть дуже корисними та продемонструють себе вже найближчим часом. Адже через півтора чи два місяці Збройні сили України підуть в контрнаступ для завдання вирішального удару по нашому ворогу.

Оскільки радари ieMHR можуть відстежувати ракети та БПЛА, то, ймовірно, вони можуть працювати в тандемі з системами протиповітряної та протиракетної оборони. Таким чином це допоможе захистити небо та допомогти наших захисникам більш ефективно завдавати ударів по ворожих позиціях, адже буде відомим напрямок снарядів.