Як самостійно посилити сигнал Wi-Fi: 6 порад від експертів

Ми зібрали для вас корисні поради, як власними силами покращити сигнал Wi-Fi.

Спеціалісти пояснюють, що мобільний зв’язок порушується через погане покриття, тобто коли ретрансляційні вишки розташовані на великій відстані. З такою проблемою часто стикаються жителі невеликих населених пунктів.

Однак є одразу кілька бюджетних способів покращити якість сигналу в домі.

Розташування маршрутизатора

Місцезнаходження маршрутизатора може суттєво впливати на якість Wi-Fi сигналу. Розмістіть роутер в центральній частині будинку, далеко від побутової техніки, особливо мікрохвильовок та металевих предметів, які можуть перешкоджати передачі сигналу.

Використайте розширювачі сигналу

Якщо ваш будинок або офіс має велику площу, підсилювач сигналу може допомогти збільшити покриття Wi-Fi в приміщенні. Придбайте розширювач сигналу та налаштуйте його таким чином, щоб покрити всі зони, де потрібен доступ до Wi-Fi.

Налаштуйте антену

Якщо ваш роутер має зовнішні антени, спрямуйте їх в усі напрямки. Це допоможе покращити покриття сигналу. Краще одразу купувати маршрутизатор з більшою кількістю антет, особливо, якщо в вас будинок з великою площею.

Оновіть програмне забезпечення маршрутизатора

Важливо оновлювати програмне забезпечення маршрутизатора, оскільки це може покращити стабільність роботи та збільшити швидкість передачі даних. Перевірте, чи доступна нова версія програмного забезпечення на сайті виробника та оновіть його.

Використовуйте мережеві кабелі

Підключення пристроїв до маршрутизатора за допомогою мережевих кабелів може зменшити навантаження на Wi-Fi мережу, збільшити швидкість передачі даних та покращити якість підключення.

Вимкніть зайві пристрої

Вимкніть пристрої, які не використовують Wi-Fi в даний момент, що зменшити навантаження на мережу.

При чому для максимальної ефективності варто використати одразу кілька вище перерахованих способів. Як бачите все доволі просто, Ви зможете значно покращити якість сигналу мінімальними зусиллями.