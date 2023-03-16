На Землю насувається магнітна буря класу G1: що варто знати

В четвер, 16 березня, на нашу планету насувається магнітна буря класу G1.

Вона може стати причиною незначних перебоїв у роботі енергетичних систем і впливати на міграційні маршрути птахів та тварин. Крім того, магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людей, особливо на тих, хто страждає від метеозалежності. Таким людям належить бути особливо обережними у день магнітної бурі.

За останню добу сонячна активність залишалась на низькому рівні. За цей час на Сонці сталися чотири спалахи класу С, при цьому максимальний з них мав клас С2,9. Такі спалахи чинять неістотний вплив на Землю.

Прогнозується, що у четвер геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до слабкого рівня. Сонячної активность буде на низькому рівні з мінімальним ризиком виникнення спалахів С класу.

Щодо прогнозу сонячної активності на 16 березня, то малий геомагнітний шторм може виникнути з ймовірністю 30%, ризик більш значного шторму —15 %. Ризик спалаху на Сонці класу М та С 5 та 1% відповідно. Також зафіксовано одразу 25 сонячних плям.

Магнітні бурі можуть бути не тільки причиною незначних збоїв у роботі енергосистем і впливу на маршрути міграцій птахів та тварин, але і мати значний вплив на супутники, що знаходяться на орбіті Землі. Магнітні поля, що виникають під час магнітних бурь, можуть спричинити короткочасне вимкнення електроніки на борту супутників, що може вплинути на стабільність їхньої роботу і навіть вивести їх з ладу.

Також магнітні бурі є однією з найцікавіших та загадкових атмосферних явищ. Науковці продовжують вивчати їх, щоб дізнатися більше про наше Сонячне Систему та взаємодію Землі зі Сонцем. Дослідження магнітних бурь є важливим інструментом для прогнозування інтенсивності та тривалості магнітних штормів, що дозволяє попереджати можливі негативні наслідки для енергосистем, супутників та людей.