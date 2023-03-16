ЗСУ використовують вогнемети для знищення ворога: експерт розповів деталі

Мало кому відомо, що Збройні сили України мають на озброєнні піхотні реактивні вогнеметні системи, відомі під назвою РПВ-16. Вони призначені для одноразового використання. Після здійснення пострілу тубус викидають. Дальність дії РПВ-16 складає один кілометр.

Що відомо про вогнеметні системи

За словами військового експерта Олега Жданова, точна кількість вогнеметних систем, які є на озброєнні, Збройних сил України, невідома. Однак станом на початок повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України в розпорядженні ЗСУ було більше ніж тисяч одиниць такого виду озброєння.

Військовий експерт зазначає, що українські вогнемети являють собою конструктивний аналог вогнемета РПВ-А “Джміль”, який розробили ще в часи існування радянського союзу. Щодо РПВ-16, то Збройні сили України отримали їх ще в 2017 році. Серійне виробництво розпочалося в Україні ще в 2018 році.

РПВ-16 створили інженери науково дослідного інституту хімічних продуктів, який знаходиться у місті Шостка.

Для ураження цілей РПВ-16 оснащують термобаричними боєприпасами.

В Укроборонопромі стверджують, що фугасна дія пострілу з вогнемета РПВ-16 еквівалентна 122-мм артилерійському снаряду.

Одним з головних завдань вогнеметів РПВ-16 є знищення живої сили противника в укриттях, таких як окопи або траншеї. Це досягається завдяки високій тепловій і тисковій характеристикам термобаричних боєприпасів, які застосовуються у вогнеметах. При вибуху термобаричного боєприпасу утворюється масивна хмара газу, яка займає весь об’єм укриття. Висока температура і тиск при цьому знищують противника, який перебуває всередині.

За словами експерта, вогнемети РПВ-16 можуть бути ефективно використані в умовах міської войни. Вони дозволяють знищувати живу силу противника в будинках та інших спорудах, в яких важко застосувати артилерію чи авіацію. Також вогнемети можуть бути корисними при обороні важливих об’єктів, наприклад, мостів або шляхопроводів, де потрібно швидко знищити противника, який намагається прорватися через лінію оборони.