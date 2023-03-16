Є лише три місяці: деякі пенсіонери можуть залишитися без частини виплат 

В Пенсійному фонді України нагадали, що для отримання пенсії за віком потрібно буде подавати відповідну заяву. Однак вкрай важливо зробити це протягом трьох місяців з дня досягнення віку, що дає право вийти на пенсію. Якщо цього вчасно не зробити, то особа втратить право на отримання пенсії мінімум за три місяці. Тобто навіть просрочка на один день позбавить вас виплат.

Для кращого розуміння, розглянемо на це на простоту прикладі.

Допустимо особі виповнилося 60 років 1 березня. В такому разі їй потрібно подати заяву з проханням нарахувати пенсію за віком до 1 червня. Якщо звернутися, наприклад, 2 червня, то пенсію нараховуватимуть з дня звернення. А якщо, наприклад, 31 травня, то ви отримаєте пенсію за весь час, тобто з 1 березня.

Крім написання відповідної заяви також знадобиться зібрати пакет документів. Він включає:

посвідчення особи громадянина України, оригінал на копію;

документи про реєстрацію чи місце проживання особи, що звертається для оформлення пенсії;

свідоцтва про народження дітей, при умові. що особа є багатодітною і може отримати відповідні надбавки;

свідоцтво про шлюб, копія та оригінал (за потреби);

заява та номер рахунку в банківській установі;

трудова книжка (оригінал та копія), а також інші документи, які підтверджують страховий стаж;

індивідуальний податковий номер або загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідка з військкомату, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, які підтверджують навчання на очній формі до 1 січня 2004 року.

Нагадаємо, що в березні цього року мільйони українців отримали надбавку у розмірі 20% до пенсій у звязку з традиційною індексацією пенсійних виплат. Однак слід розуміти, що індексації підлягає не фактична пенсія, а лише її основна частина. Тобто базова пенсія без врахування доплат за стаж чи вік.