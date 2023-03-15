Водафон рассказал о суточных лимитах, которые теперь действуют для абонентов

Водафон – один из самых популярных мобильных операторов Украины. Компания обслуживает миллионы абонентов по всем уголкам страны. В то же время, недавно произошел неприятный инцидент. Национальный банк Украины отозвал лицензию у финучреждения iBox (Айбокс Банк). Именно в этих терминалах абоненты могли пополнять номер Водафона без комиссии. В компании заявили, что работают над решением этой проблемы и в скором времени предложат людям альтернативу.

«В связи с отзывом лицензии у АО «Айбокс Банк» (Ibox Bank) пополнение через программу My Vodafone временно ограничено. С заботой о клиентах мы уже работаем над внедрением нового решения, чтобы вы и дальше быстро и комфортно пополнять счет», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

В свою очередь клиентов начали спрашивать, на какую максимальную сумму можно пополнить счет в течение одного дня.

Максимальная сумма пополнения – 14 999 гривен

На странице оператора у Фейсбука появился интересный вопрос от одного из клиентов компании. Мужчина спросил, какова максимально допустимая сумма пополнения счета в течение суток. На что представитель компании ответил, что такая сумма составляет 14999 гривен, а максимальное количество пополнений — три раза.



Также компания советует на время, пока не работают терминалы Айбокс, пополнять счет без комиссии с помощью сервиса EasyPay.

Тем временем iBox возобновил работу

Буквально несколько дней назад стало известно, что терминалы Айбокс снова доступны для использования.

“Как и обещали – только за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам“, – заявили в компании.

В этих терминалах можно пополнять счета таких компаний как Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие. Причем большинство этих пополнений имеют нулевую комиссию.