Водафон розповів про добові ліміти, які тепер діють для абонентів

Водафон — один з найпопулярніших мобільних операторів України. Компанія обслуговує мільйони абонентів по всіх куточках країни. Водночас нещодавно трапився неприємний інцидент. Національний банк України відкликав ліценцію у фінустанови iBox (Айбокс Банк). Саме в цих терміналах абоненти могли поповнювати номер Водафон без комісії. В компанії заявили, що працюють над вирішенням цієї проблеми і незабаром запропонують людям альтернативу.

«У зв’язку з відкликанням ліцензії у АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank) поповнення через програму My Vodafone тимчасово обмежене. З турботою про клієнтів ми вже працюємо над впровадженням нового рішення, щоб ви й надалі швидко та комфортно поповнювали рахунок», — йдеться у повідомленні пресс-служби оператора.

В свою чергу клієнтів почали запитувати на яку максимальну суму можна поповнити рахунок протягом одного дня.

Максимальна сума поповнення — 14 999 гривень

На сторінці оператора у Фейсбук з’явилося цікаве питання від одного з клієнтів компанії. Чоловік запитав, яка максимально допустима сума поповнення рахунку протягом доби. На що представник компанії відповів, що така сума становить 14 999 гривень, а максимальна кількість поповнень — три рази.

Також компанія радить на час поки не працюють термінали Айбокс поповнювати рахунок без комісії за допомогою сервису EasyPay.

Тим часом iBox відновив роботу

Буквально кілька днів тому стало відомо, що термінали Айбокс знову доступні для користування.

“Як і обіцяли – лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам“, – заявили у компанії.

В цих терміналах можна поповнювати рахунки таких компаній, як Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші. При чому більшість з цих поповнень мають нульову комісію.