Ощадбанк начисляет клиентам долг за услуги, которых не предоставляет: детали

На днях на сайте Минфина появился возмутительный комментарий от украинки, которая уже несколько лет не сотрудничает с Ощадбанком, но, как оказывается, Ощадбанк продолжает “сотрудничать” с ней. Женщина еще 5 лет назад закрыла свой депозитный счет в Ощадбанке и с тех пор не обслуживается в этом финучреждении. То есть нет там ни активных счетов, ни тем более карт. Но как оказывается при закрытии счета, сотрудница банка что-то напутала и счет не закрыла. Закрытие происходило по телефону, а не в отделении, что могло стать важным фактором. Как результат, клиентке все 5 лет приходили смс-уведомления от банка, за которые тот насчитывал ежемесячно по 7 гривен. В результате накапала неплохая сумма, что теперь считается долгом, который клиент должен оплатить.

В Ощадбанке платные смс-уведомление

Как оказывается в Ощадбанке услуга смс-уведомления платная и стоит она 7 гривен. Отказаться от нее невозможно, а деньги взимают ежемесячно автоматически с карточки. Так как женщина на карте не имела средств, то ей эти деньги накапливались, как долг.



«И вот сегодня приходит смс «вашим обращением услуга информирования отключена». Хотя я никуда не обращалась и давно за этот банк забыла. Знаю из отзывов знакомых, что банк из крайне ненадежных и вешающих на людей всевозможные вымышленные долги решила проверить и не зря. По дебетовой (!) карточке долг за смс информирование, это как вообще? Я молчу о том, что банк за все эти годы ни разу об этом «долге» не сообщил, что даже не посылает смской, но ловко списывает деньги», — описала ситуацию женщина.

Ситуация действительно неприятная. Вероятно, клиентка имеет право не платить эти деньги, ведь ошибка не ее. Однако это совершенно ненужные проблемы решения которых, как минимум, отнимет немного времени.