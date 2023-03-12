Телефонные мошенники в Украине совершенствуют методы обмана: как не стать жертвой

Даже во времена военного положения появляются преступники, не пренебрегающие обманом наиболее уязвимых категорий населения. Вдобавок, они постоянно совершенствуют свои схемы.

Вместо стандартной схемы, когда мошенники звонят людям и сообщают о необходимости немедленно отправить средства на помощь попавшему в беду родственнику, аферисты добавили нового участника в свое представление.

В полиции Николаевской области рассказали подробности. По информации правоохранителей, они задержали мошенника, работавшего по известной схеме “родственник в беде”. Однако он добавил в алгоритм обмана специалиста, чтобы увеличить доверие.

Примером такой ситуации является заявление 76-летней пенсионерки, к которой позвонил мужчина и представился врачом-ортопедом. Он сообщил, что внучка женщины попала в аварию и находится в тяжелом состоянии. Поэтому необходимо немедленно оплатить дорогостоящую операцию. Ее телефон, по его словам, был разбит, что делает невозможным связь с ней. Пенсионерка потеряла бдительность и сразу согласилась отдать деньги.

Вскоре к двери ее квартиры постучался молодой парень и заявил, что врач отправил его для передачи денег. Как итог, мошенник завладел 40 тысячами гривен и 2 000 долларов. Когда пенсионерке удалось связаться с внучкой, она поняла, что стала жертвой преступников и сразу же отправилась в полицию, чтобы написала заявление. Правоохранители действовали быстро и задержали злоумышленника. Он обвиняется в мошенничестве по части второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

С тех пор как украинцы начали получать финансовую помощь от государства как внутренне перемещенные лица, мошенники активизировались. Они постоянно создают фишинговые сайты, которые очень похожи на Действие или Приват24.

Как только человек укажет свои личные данные на таком сайте, их сразу получат мошенники. В результате у них будет доступ к вашим банковским счетам, они украдут деньги и вдобавок оформят кредит. Возвратить утраченные средства практически невозможно, как и то, что кредит оформили не вы.

Так что единственный способ защититься, внимательно проверять адреса сайта и при малейшем сомнении покинуть страницу.