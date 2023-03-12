Телефонні шахраї в Україні вдосконалюють методи обману: як не стати жертвою

Навіть у часи воєнного стану з’являються злочинці, які не нехтують обманом найбільш вразливих категорій населення. На додаток, вони постійно вдосконалюють свої схеми.

Замість стандартної схеми, коли шахраї дзвонять людям і повідомляють про необхідність негайно відправити кошти на допомогу родичеві, який потрапив у біду, аферисти додали нового учасника у свою виставу.

В поліції Миколаївської області розповіли деталі. За інформацією правоохоронців, вони затримали шахрая, який працював за відомою схемою “родич у біді”. Однак він додав до алгоритму обману спеціаліста, щоб збільшити довіру.

Прикладом такої ситуації є заява 76-річної пенсіонерки, до якої зателефонував чоловік і представився лікарем-ортопедом. Він повідомив, що онука жінки потрапила в аварію і перебуває у важкому стані. Тому необхідно негайно оплатити дороговартісну операцію. Її телефон, за його словами, був розбитий, що унеможливлює зв’язок з нею. Пенсіонерка втратила пильність і відразу згодилася віддати гроші.

Незабаром до дверей її квартири постукав молодий хлопець і заявив, що лікар відправив його для передачі грошей.Як результат, шахрай заволодів 40 тисячами гривень та 2 000 доларів. Коли пенсіонерці вдалося зв’язатися з онукою, вона зрозуміла, що стала жертвою злочинців і відразу ж пішла в поліцію, щоб написала заяву. Правоохоронці діяли швидко і затримали зловмисника. Його звинувачують у шахрайстві за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України.

З того часу, які українці почали отримувати фінансову допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи, шахраї активізувалися. Вони постійно створюють фішингові сайти, які дуже схожі на “Дію” чи “Приват24”.

Як тільки людина вкаже свої особисті дані на такому сайті, їх відразу отримають шахраї. В результаті у них буде доступ до ваших банківських рахунків, вони викрадуть гроші та на додаток оформлять кредит. Повернути втрачені кошти практично неможливо, як і те, що кредит оформили не ви.

Тож єдиний спосіб захиститися. уважно перевіряти адреси сайті та при найменшому сумніві покинути сторінку.