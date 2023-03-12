Пенсионный фонд начал масштабную проверку: кому стоит волноваться

Пенсионный фонд Украины стал уполномоченным органом для проверки обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности с 7 марта 2023 года. Эту новость сообщил Фонд социального страхования Украины в Телеграме. Новый порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 03.03.2023 № 185 и уже вступил в силу.

По словам законотворцев – ключевая цель тотальной проверки листков нетрудоспособности – это контроль за обоснованностью формирования (выдачи) листков нетрудоспособности, медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Проведение проверки поручат уполномоченным лицам территориального органа ПФУ и/или врачам, перечень которых утверждается правлением ПФУ.

Касательно результатов проверок, то известно следующую информацию: было проверено 380 904 листка нетрудоспособности, проведено 158 плановых и 1 832 внеплановые проверки учреждений здравоохранения, а также проверены 1 936 страхователей. Эта работа позволила предотвратить выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму свыше 3,6 млн гривен.

В ходе проверок были выявлены различные нарушения, включая выдачу листков нетрудоспособности без достаточной медицинской обоснованности или продление их без необходимости, а также подделку медицинских заключений. Такие нарушения могут привести к необоснованным выплатам и негативно сказаться на финансовом состоянии системы социальной защиты населения. Особенно с учетом того, что на одному трудоспособному гражданину приходится содержать 1,5 нетрудоспособных. И это по данным прошлого года, то есть до начала полномасштабного вторжения оккупантов. Сейчас ситуация еще более сложная, поэтому усилия контролирующих органов нацелены на предотвращение мошеннических схем.

Теперь Пенсионный фонд Украины будет осуществлять контроль за обоснованностью выдачи и продления листков нетрудоспособности, что поможет улучшить качество медицинской помощи и предотвратить злоупотребления средствами социального страхования.

Новый порядок проверок, введенный Пенсионным фондом Украины, направлен на более эффективный контроль за выдачей и продлением листков нетрудоспособности, что позволит своевременно выявлять и предотвращать подобные нарушения. Это позитивно скажется на работе системы социальной защиты населения, позволив сохранить финансовую устойчивость и эффективность ее функционирования.