Пенсійний фонд розпочав масштабну перевірку: кому варто хвилюватися

Пенсійний фонд України став уповноваженим органом для перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності з 7 березня 2023 року. Цю новину повідомив Фонд соціального страхування України у Телеграмі. Новий порядок було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185 та вже набрав чинності.

За словами законотворців – ключова мета тотальної перевірки листків непрацездатності – це контроль за обгрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків щодо тимчасової непрацездатності. Проведення перевірки доручать уповноваженим особам територіального органу ПФУ та/або лікарям, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Щодо результатів перевірок, то відомо таку інформацію: було перевірено 380 904 листки непрацездатності, проведено 158 планових та 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, а також перевірено 1 936 страхувальників. Ця робота дозволила запобігти виплатам за необґрунтовано виданими або подовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

У ході перевірок було виявлено різні порушення, включаючи видачу листків непрацездатності без достатньої медичної обґрунтованості або продовження їх без потреби, а також підробку медичних висновків. Такі порушення можуть призвести до необгрунтованих виплат та негативно позначитися на фінансовому стані системи соціального захисту населення. Особливо з огляду на те, що на одному працездатному громадянину доводиться утримувати 1,5 непрацездатних.І це, за даними минулого року, тобто до початку повномасштабного вторгнення окупантів. Зараз ситуація ще складніша, тому зусилля контролюючих органів націлені на запобігання шахрайським схемам.

Наразі Пенсійний фонд України здійснюватиме контроль за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності, що допоможе покращити якість медичної допомоги та запобігти зловживанням засобами соціального страхування.

Новий порядок перевірок, запроваджений Пенсійним фондом України, спрямований на більш ефективний контроль за видачею та продовженням листків непрацездатності, що дозволить своєчасно виявляти та запобігати таким порушенням. Це позитивно позначиться на роботі системи соціального захисту населення, дозволивши зберегти фінансову стабільність та ефективність її функціонування.