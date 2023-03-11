45 гривен за доллар: прогноз экономистов на 2023 год

Центр экономической стратегии собрал прогнозы развития экономики Украины от восьми аналитических центров и правительственных организаций. В целом экономисты пришли к выводу, что рост ВВП в 2023 году возможен, но с большим количеством переменных и неопределенных факторов точные оценки достаточно сложны. При самом оптимистическом развитии событий инфляция в этом году снизится до 15%, а средний прогноз роста ВВП составляет около 1%. Тем не менее, обнадежен тот факт, что курс доллара останется стабильным.

Что будет с курсом доллара и ценами

Аналитики предполагают возможный рост цен в текущем году от 15% (по оценке ICU) до 19% (IER/GET), средний прогноз составляет 16,9%. Правительство выступает более пессимистично, с отметками около 24%. Однако, по словам экспертов, вероятно пик инфляции уже пройден, поэтому дальнейшее увеличение цен будет замедляться.

Курс доллара за год может колебаться от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 39,5 грн/$ (Morgan Stanley). На конец года за доллар, возможно, придется платить от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 45 грн/$ (Morgan Stanley).

Экономическая ситуация в Украине: чего ждать

По прогнозам экспертов, экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В этом убеждены в Кабинете Министров. А вот Национальный банк дает не столь оптимистичный прогноз, по их оценкам экономика вырастет всего на 0,3%.

В то же время, аналитики дают прогноз развития экономики в более широком диапазоне. По их подсчетам, ситуация в экономике будет следующей — от спада на 4,6% (Oxford Economics) до роста на 5,5% (Sense Bank). Важно отметить, что анализ проводился в разный период и у некоторых из них не была учтена возможность преодолеть кризис энергетической системы уже в феврале.

Национальный банк Украины утверждает, что объем ВВП почти не изменится в текущем году из-за проблем с электроэнергией, которые привели к уменьшению объемов производства. Также отмечается, что российские оккупанты не достигали своей цели — вывести из строя энергетическую систему Украины. Однако уже сейчас пора начинать подготовку к новому отопительному сезону. Помимо динамики ВВП экономисты Национального банка Украины отмечают также рост инфляции в стране, который может достичь 10% к концу года. Это связано с ростом цен на энергоносители, а также с повышением стоимости пищевых продуктов и других товаров первой необходимости.