В Пенсійному фонді розповіли хто отримає ще одну надбавку в 19,7% вже в липні

В Україні пенсії були підвищені для більш ніж 10 мільйонів осіб в рамках березневої індексації. Проте, ті, хто вже отримує 20,9 тис. грн, не отримали підвищення. Деякі українці на заслуженому відпочинку отримують середню виплату в розмірі 96 тис. грн, а саме судді, які перебувають у відставці. Максимальне збільшення пенсій складає 1500 грн, але через обмеження у бюджеті, обумовленому повномасштабною війною, не всі отримають таку суму надбавки.

Другий етап підвищення пенсій очікується в липні. Тоді пенсії збільшаться на 19,7%, але лише для тих українців, які отримували виплати за особливими правилами, такими як науковці, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування. Максимальне збільшення складатиме 1500 грн, а мінімальне – всього 100 грн.

Нагадаємо, що в Україні скасували індексацію прожиткового мінімуму для непрацездатних у 2023 році. Тобто мінімальна пенсія залишиться на рівні 2093 грн. Розмір доплати за понаднормовий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) також залишиться без змін.

Середній розмір підвищення пенсій у березні склав близько 400 грн. Розрахунковий розмір виплати (без урахування всіх можливих надбавок) збільшили на 19,7%.

Півмільйона українців не отримають індексацію пенсій, їм додадуть лише по сто гривень. Мова йде про ті категорії пенсіонерів, які лише недавно досягли пенсійного віку. Таким чином уряд намагається уникнути значного розриву виплат.

При чому надбавки за вік збережуться, мова йде про 300 гривень для 70-річниз, 400 — для 75-річних та 500 — для тих, кому понад 80 років.

Загалом чимало українців не задоволені індексацією, адже фактично вони отримали значно менше обіцяних 20%. Однак слід розуміти, що індексують лише основну частину пенсії, тобто без врахування надбавок за вік та стаж. А з урахуванням того, що наприкінці 2022 року йшла мова про повне замороження індексації соціальних виплат, таке, хай і незначне, підвищення пенсій трохи покращить фінансове становище українців пенсійного віку.